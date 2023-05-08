Приглашение Зеленской на коронацию Карла III содержало ошибку в названии страны
В тексте официального приглашения на коронацию короля Великобритании Карла III от Букингемского дворца супруге президента Украины Елене Зеленской была ошибка в названии страны.
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает телеканал Sky News.
На фотографии приглашения, которую ранее опубликовала в своём Twitter Зеленская, в Ukraine была пропущена буква r.
Ранее британский монарх Карл III был официально коронован в Вестминстерском аббатстве.
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