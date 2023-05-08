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Глава МИД КНР призвал Вашингтон прекратить поддерживать сепаратизм на Тайване

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Глава МИД КНР Цинь Ган на встрече с послом США в Китае Николасом Бернсом призвал Вашингтон прекратить поддерживать сепаратистские силы Тайваня.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

«США следует правильно подходить к тайваньскому вопросу, прекратить опустошать принцип одного Китая», — заявил китайский министр.

Также, по его словам, Вашингтону следует прекратить поддерживать и «попустительствовать» сепаратистским силам «независимости Тайваня».

Ранее сообщалось, что США готовятся передать Тайваню оружие на $500 млн по ускоренной процедуре.

Также поступала информация, что калифорнийская компания получила контракт Пентагона на производство четырёх беспилотников для Тайваня.

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