Глава МИД КНР призвал Вашингтон прекратить поддерживать сепаратизм на Тайване
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
«США следует правильно подходить к тайваньскому вопросу, прекратить опустошать принцип одного Китая», — заявил китайский министр.
Также, по его словам, Вашингтону следует прекратить поддерживать и «попустительствовать» сепаратистским силам «независимости Тайваня».
Ранее сообщалось, что США готовятся передать Тайваню оружие на $500 млн по ускоренной процедуре.
Также поступала информация, что калифорнийская компания получила контракт Пентагона на производство четырёх беспилотников для Тайваня.