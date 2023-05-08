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На НПЗ Shell в Техасе третий день тушат пожар, направляя стоки в местный канал

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Пожарные в городке Дир-Парк неподалёку от техасского Хьюстона третий день тушат пожар на НПЗ британской компании Shell, начав напрямую направлять сточные воды от тушения в судоходный канал.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что для контроля над пожаром понадобилось большое количество воды и ёмкость хранилища сточных вод оказалась превышена.

«Сточные воды в настоящее время направляются в судоходный канал Хьюстона как часть контролируемого сброса», — заявили в компании.

Компания добавила, что опасных уровней химикатов в воздухе не выявлено. Проводится мониторинг качества воздуха.

Ранее сообщалось, что около американского города Хьюстон на нефтеперерабатывающем предприятии энергетического гиганта Shell произошёл пожар.

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