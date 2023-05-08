На НПЗ Shell в Техасе третий день тушат пожар, направляя стоки в местный канал
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что для контроля над пожаром понадобилось большое количество воды и ёмкость хранилища сточных вод оказалась превышена.
«Сточные воды в настоящее время направляются в судоходный канал Хьюстона как часть контролируемого сброса», — заявили в компании.
Компания добавила, что опасных уровней химикатов в воздухе не выявлено. Проводится мониторинг качества воздуха.
Ранее сообщалось, что около американского города Хьюстон на нефтеперерабатывающем предприятии энергетического гиганта Shell произошёл пожар.