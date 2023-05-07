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Россиянина задержали при попытке отправить в Польшу награды Великой Отечественной войны

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Россиянина задержали при попытке незаконно отправить в Польшу награды Великой Отечественной войны.
Россиянина задержали при попытке отправить в Польшу награды Великой Отечественной войны
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей Федеральной службы безопасности.

По данным ФСБ, задержанный создал канал нелегального перемещения в другие страны культурных и исторических ценностей, а также боевых орденов и медалей Великой Отечественной войны.

Он был задержан сотрудниками российских спецслужб с поличным, когда пытался отправить в Польшу шесть государственных наград.

Ленинский районный суд Кирова приговорил его к лишению свободы на срок шесть месяцев условно с испытательным сроком шесть месяцев.

Всего из незаконного оборота изъято 25 боевых орденов и медалей.

В конце января Министерство культуры России передало музею-заповеднику «Гатчина» в Ленинградской области ряд экспонатов, которые пытались незаконно вывезти за границу в 2001—2015 годах.

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