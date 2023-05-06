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Ветеранам войны на Кипре передана частица вечного огня

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Ветеранам Второй мировой войны на Кипре передали частицу вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата, сообщил Российский центр науки и культуры в Никосии.
Ветеранам войны на Кипре передана частица вечного огня
  • Gettyimages.ru
  • © Joseph Sohm

«Активисты Молодёжного клуба российских соотечественников Кипра, приняв частицу вечного огня сразу же по её прибытии в аэропорт Ларнаки, направились с поздравлениями к ветеранам, воевавшим с фашизмом в рядах армии Великобритании во Второй мировой войне», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что на сегодняшний день в живых остались только восемь кипрских ветеранов.

Ранее сообщалось, что в Челябинске «Вахту Памяти» у Вечного огня будут нести школьники и студенты.

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