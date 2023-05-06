«Ъ»: стороны зерновой сделки возвращаются к переговорам

В Стамбуле прошли предварительные технические переговоры о зерновой сделке, само обсуждение соглашения, которое ранее планировалось провести 5 мая, перенесено на следующую неделю. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Газета отмечает, что, судя по звучащим заявлениям сторон, основным вопросом остаётся снятие наложенных на Россию ограничений на финансовое сопровождение российских поставок зерна.

Это касается и возвращения Россельхозбанка в SWIFT.

Накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что переговоры о переподключении Россельхозбанка к SWIFT продолжаются.

Как утверждают в Кремле, расширение формата переговоров по зерновой сделке за счёт включения других стран не рассматривается.