«Ъ»: стороны зерновой сделки возвращаются к переговорам
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Газета отмечает, что, судя по звучащим заявлениям сторон, основным вопросом остаётся снятие наложенных на Россию ограничений на финансовое сопровождение российских поставок зерна.
Это касается и возвращения Россельхозбанка в SWIFT.
Накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что переговоры о переподключении Россельхозбанка к SWIFT продолжаются.
Как утверждают в Кремле, расширение формата переговоров по зерновой сделке за счёт включения других стран не рассматривается.