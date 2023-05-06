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«Ъ»: стороны зерновой сделки возвращаются к переговорам

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В Стамбуле прошли предварительные технические переговоры о зерновой сделке, само обсуждение соглашения, которое ранее планировалось провести 5 мая, перенесено на следующую неделю. Об этом пишет «Коммерсантъ».
«Ъ»: стороны зерновой сделки возвращаются к переговорам
  • Gettyimages.ru
  • © Monty Rakusen

Газета отмечает, что, судя по звучащим заявлениям сторон, основным вопросом остаётся снятие наложенных на Россию ограничений на финансовое сопровождение российских поставок зерна.

Это касается и возвращения Россельхозбанка в SWIFT.

Накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что переговоры о переподключении Россельхозбанка к SWIFT продолжаются.

Как утверждают в Кремле, расширение формата переговоров по зерновой сделке за счёт включения других стран не рассматривается.

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