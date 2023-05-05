Захарова высмеяла заявление Байдена об оплате счетов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявление президента США Джо Байдена об оплате счетов.

Ранее Байден заявил, что американцы — «не нация бездельников» и оплачивают свои счета.

«Что Вы делаете? Счета оплачиваете? Ахахахаааааа. У США госдолг 31,4 ТРИЛЛИОНА долларов. И каждую минуту он увеличивается на 2 млн», — написала она в Telegram.

Захарова прикрепила к посту ссылку, по которой, по словам дипломата, «можно медитировать на рост госдолга Штатов» в прямом эфире.

«Байден «сказал, как есть, только наоборот»: государство, которое не оплачивает счета (от себя добавлю — имея печатный станок не обеспеченных денег и обладая монополией на контроль за их передвижением по миру) — бездельник и тунеядец.

Только не путать с американским народом», — добавила она.

Захарова подчеркнула, что речь идёт не о работягах, а о «кучке финансовых махинаторов», которые «измываются над людьми труда» по всему миру.

Международный валютный фонд (МВФ) подготовил доклад, в котором спрогнозировал рост госдолга США до 122,2% ВВП в 2023 году и более 136% ВВП к 2028-му.