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Совет ЕС одобрил выделение €1 млрд на совместную закупку боеприпасов для Киева

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Совет Евросоюза одобрил выделение €1 млрд на совместную закупку странами сообщества боеприпасов для Киева.
Совет ЕС одобрил выделение €1 млрд на совместную закупку боеприпасов для Киева
  • AFP
  • © Anatolii STEPANOV

Об этом говорится в опубликованном заявлении Совета ЕС.

Отмечается, что средства из Европейского фонда мира будут направлены на снабжение ВСУ артиллерийскими снарядами калибра 155 мм и в случае необходимости ракетами, которые страны ЕС намерены совместно закупить у европейской военной промышленности.

3 мая послы стран Евросоюза одобрили выделение €1 млрд из Европейского фонда мира на закупки боеприпасов для Киева.

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