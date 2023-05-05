Совет ЕС одобрил выделение €1 млрд на совместную закупку боеприпасов для Киева
- AFP
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Об этом говорится в опубликованном заявлении Совета ЕС.
Отмечается, что средства из Европейского фонда мира будут направлены на снабжение ВСУ артиллерийскими снарядами калибра 155 мм и в случае необходимости ракетами, которые страны ЕС намерены совместно закупить у европейской военной промышленности.
3 мая послы стран Евросоюза одобрили выделение €1 млрд из Европейского фонда мира на закупки боеприпасов для Киева.