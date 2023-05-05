Совет ЕС одобрил выделение €1 млрд на совместную закупку боеприпасов для Киева

Совет Евросоюза одобрил выделение €1 млрд на совместную закупку странами сообщества боеприпасов для Киева.

Об этом говорится в опубликованном заявлении Совета ЕС.

Отмечается, что средства из Европейского фонда мира будут направлены на снабжение ВСУ артиллерийскими снарядами калибра 155 мм и в случае необходимости ракетами, которые страны ЕС намерены совместно закупить у европейской военной промышленности.

3 мая послы стран Евросоюза одобрили выделение €1 млрд из Европейского фонда мира на закупки боеприпасов для Киева.