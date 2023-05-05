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Лавров: оценка Блинкена атаки БПЛА на Кремль говорит сама за себя

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Глава российского МИД Сергей Лавров, комментируя оценку госсекретаря США Энтони Блинкена атаки украинских БПЛА на Кремль, заявил, что высказывания последнего говорят сами за себя.

«Я обратил внимание на заявление Тони Блинкена, который сказал, что США не будут диктовать Украине те методы, которыми она защищает свой суверенитет. Наверное, этим всё сказано», — заявил Лавров.

Ранее Блинкен заявил, что Соединённые Штаты оставляют на усмотрение властей Украины решения касательно того, как они собираются «защищать себя».

В ночь на 3 мая киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлёвской резиденции президента. Президент России Владимир Путин в результате теракта не пострадал, сообщили в Кремле.

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