В МИД Индии назвали борьбу с терроризмом одной из ключевых задач ШОС
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Соответствующее заявление он сделал на открытии совещания глав внешнеполитических ведомств стран ШОС в индийском Панаджи.
«Угроза терроризма не ослабевает. Мы твёрдо убеждены в том, что терроризму не может быть оправдания, он должен быть прекращён во всех формах и проявлениях, включая трансграничный терроризм. Борьба с терроризмом является одним из первоначальных мандатов ШОС», — цитирует его ТАСС.
Ранее сообщалось, что глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на заседание СМИД ШОС.