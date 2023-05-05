В МИД Индии назвали борьбу с терроризмом одной из ключевых задач ШОС

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар назвал борьбу с терроризмом одной из ключевых задач Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Соответствующее заявление он сделал на открытии совещания глав внешнеполитических ведомств стран ШОС в индийском Панаджи.

«Угроза терроризма не ослабевает. Мы твёрдо убеждены в том, что терроризму не может быть оправдания, он должен быть прекращён во всех формах и проявлениях, включая трансграничный терроризм. Борьба с терроризмом является одним из первоначальных мандатов ШОС», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на заседание СМИД ШОС.