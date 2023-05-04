Бывший наёмник из Германии Йонас Краценберг заявил, что иностранцев в рядах Вооружённых сил Украины используют как пушечное мясо.

Об этом пишет портал T-Online.

Он рассказал, что в украинской армии к иностранным наёмникам очень плохое отношение. По его словам, многие из наёмников получали маленькую зарплату либо им не платили совсем.

Также боевик подтвердил, что украинские военные расстреливали российских военнопленных и гражданских.

«Я также смотрел видеозапись с командиром, видевшим в добровольцах только пушечное мясо», — заявил он.

Ранее сообщалось, что два гражданина Канады, которые воевали за украинскую армию, на прошлой неделе погибли в Артёмовске (Бахмуте).