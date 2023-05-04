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Бывший наёмник из ФРГ Краценберг заявил, что иностранцев в ВСУ используют как пушечное мясо

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Бывший наёмник из Германии Йонас Краценберг заявил, что иностранцев в рядах Вооружённых сил Украины используют как пушечное мясо.
Бывший наёмник из ФРГ Краценберг заявил, что иностранцев в ВСУ используют как пушечное мясо
  • AP

Об этом пишет портал T-Online.

Он рассказал, что в украинской армии к иностранным наёмникам очень плохое отношение. По его словам, многие из наёмников получали маленькую зарплату либо им не платили совсем. 

Также боевик подтвердил, что украинские военные расстреливали российских военнопленных и гражданских. 

«Я также смотрел видеозапись с командиром, видевшим в добровольцах только пушечное мясо», — заявил он.  

Ранее сообщалось, что два гражданина Канады, которые воевали за украинскую армию, на прошлой неделе погибли в Артёмовске (Бахмуте).

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