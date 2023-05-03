Politico: американские власти пытаются установить причастных к атаке БПЛА на Кремль

Власти Соединённых Штатов пытаются установить, кто причастен к атаке беспилотников на Кремль, пишет газета Politico.

Как пишет газета, американские власти пытаются понять, стоит ли за атакой на Кремль Украина или операция была проведена проукраинской группировкой.

Также отмечается, что Вашингтон, по предварительным данным, «не знал об атаке», если за ней стоит Киев.

В ночь на 3 мая киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлёвской резиденции президента. Президент России Владимир Путин в результате теракта не пострадал, сообщили в Кремле.

Москва расценила данный инцидент как «спланированную террористическую акцию и покушение на президента Российской Федерации». В Кремле заявили, что Россия оставляет за собой право принять ответные меры.

Президент Украины Владимир Зеленский, находящийся с визитом в Финляндии, утверждает, что Киев якобы непричастен к попытке атаки беспилотников на Кремль.