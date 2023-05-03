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В ООН призвали стороны конфликта воздержаться от эскалации на фоне атаки БПЛА на Кремль

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Заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак заявил, что всемирная организация призывает стороны конфликта на Украине воздержаться от любых слов и действий, ведущих к дальнейшей эскалации конфликта.
В ООН призвали стороны конфликта воздержаться от эскалации на фоне атаки БПЛА на Кремль
  • РИА Новости

Его слова приводит РИА Новости.

Хак отметил, что ООН «не может подтвердить» информацию об атаке беспилотников на Кремль.

«Мы решительно повторяем наш призыв ко всем заинтересованным сторонам воздерживаться от любой риторики или действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации конфликта», — подчеркнул он.

В ночь на 3 мая киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлёвской резиденции президента. Президент России Владимир Путин в результате теракта не пострадал, сообщили в Кремле.

Москва расценила данный инцидент как «спланированную террористическую акцию и покушение на президента Российской Федерации». В Кремле заявили, что Россия оставляет за собой право принять ответные меры.

Президент Украины Владимир Зеленский, находящийся с визитом в Финляндии, утверждает, что Киев якобы непричастен к попытке атаки беспилотников на Кремль.

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