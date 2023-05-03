Экс-премьер Франции Фийон заявил, что при желании может торговать паштетом в Москве

Экс-премьер Франции Франсуа Фийон в ответ на обвинения в связях с Россией заявил, что при желании сможет торговать паштетом на Красной площади.

«Свою профессиональную деятельность я веду так, как считаю нужным. Если я захочу торговать паштетом на Красной площади, я буду продавать паштет на Красной площади», — цитирует его РИА Новости со ссылкой на TV5 Monde.

Ранее румынский сенатор Диана Шошоакэ выкрикнула «Слава Москве!» в ходе своего выступления в парламенте в ответ на обвинения в «связях с Кремлём».

Шошоакэ обвинили в том, что её ноутбук использует московский VPN.