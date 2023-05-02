Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Эрдоган заявил об обнаружении новых запасов нефти на юго-востоке Турции

Короткая ссылка
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что новые месторождения нефти обнаружены на юго-востоке Турции.
Эрдоган заявил об обнаружении новых запасов нефти на юго-востоке Турции
  • AP
  • © Turkish Presidency

Об этом пишет Anadolu.

«Мы обнаружили месторождение нефти в горах Габар у города Джизре, производительностью порядка 100 тыс. баррелей в сутки», — сказал Эрдоган.

12 декабря 2022 года Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на юго-востоке страны обнаружено крупное месторождение с запасами в 150 млн баррелей нефти.

До этого Турция установила в море на глубине 2200 метров 280-тонный резервуар, который будет собирать поступающий из скважин черноморский газ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить