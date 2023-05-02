Эрдоган заявил об обнаружении новых запасов нефти на юго-востоке Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что новые месторождения нефти обнаружены на юго-востоке Турции.

Об этом пишет Anadolu.

«Мы обнаружили месторождение нефти в горах Габар у города Джизре, производительностью порядка 100 тыс. баррелей в сутки», — сказал Эрдоган.

12 декабря 2022 года Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на юго-востоке страны обнаружено крупное месторождение с запасами в 150 млн баррелей нефти.

До этого Турция установила в море на глубине 2200 метров 280-тонный резервуар, который будет собирать поступающий из скважин черноморский газ.