Эрдоган заявил об обнаружении новых запасов нефти на юго-востоке Турции
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Об этом пишет Anadolu.
«Мы обнаружили месторождение нефти в горах Габар у города Джизре, производительностью порядка 100 тыс. баррелей в сутки», — сказал Эрдоган.
12 декабря 2022 года Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на юго-востоке страны обнаружено крупное месторождение с запасами в 150 млн баррелей нефти.
До этого Турция установила в море на глубине 2200 метров 280-тонный резервуар, который будет собирать поступающий из скважин черноморский газ.