МИД России: Кишинёв в очередной раз проявил недружественный подход к Москве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала недружественным подход Кишинёва по отношению к Москве в вопросе выборов главы молдавского региона Гагаузия.

Она напомнила, что российские представители всегда принимали участие в наблюдении за выборами главы региона, но в этот раз сотрудникам дипмиссий России такой возможности не предоставили.

«На соответствующие обращения к молдавским властям был получен отказ... Официальный Кишинёв в очередной раз проявил недружественный подход к России, продемонстрировал свою склонность к двойным стандартам», — говорится в заявлении Захаровой.

Дипломат добавила, что российская сторона надеется на продолжение линии развития традиционных связей с Россией и её регионами со стороны вновь избранного руководства Гагаузии.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Гагаузской автономии Молдавии Яна Коваленко заявила о завершении выборов нового главы автономии.

Явка на прошедшие в воскресенье выборы главы Гагаузской автономии Молдавии превысила необходимый порог для признания их состоявшимися и составила 57,8%.