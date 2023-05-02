МИД России: Кишинёв в очередной раз проявил недружественный подход к Москве

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала недружественным подход Кишинёва по отношению к Москве в вопросе выборов главы молдавского региона Гагаузия.
МИД России: Кишинёв в очередной раз проявил недружественный подход к Москве
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Она напомнила, что российские представители всегда принимали участие в наблюдении за выборами главы региона, но в этот раз сотрудникам дипмиссий России такой возможности не предоставили.

«На соответствующие обращения к молдавским властям был получен отказ... Официальный Кишинёв в очередной раз проявил недружественный подход к России, продемонстрировал свою склонность к двойным стандартам», — говорится в заявлении Захаровой.

Дипломат добавила, что российская сторона надеется на продолжение линии развития традиционных связей с Россией и её регионами со стороны вновь избранного руководства Гагаузии.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Гагаузской автономии Молдавии Яна Коваленко заявила о завершении выборов нового главы автономии.

Явка на прошедшие в воскресенье выборы главы Гагаузской автономии Молдавии превысила необходимый порог для признания их состоявшимися и составила 57,8%.

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