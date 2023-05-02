Bild: российская армия может уничтожить танки Leopard на Украине тремя способами

Российские военные могут уничтожить немецкие танки Leopard на Украине несколькими способами.

Об этом в статье газеты Bild заявил аналитик Бьорн Стритцель.

По его словам, Россия обладает минимум тремя опасными системами вооружений, которые угрожают немецкой военной технике.

«Вероятно, самую большую угрозу для Leopard представляют современные противотанковые управляемые ракеты», — отметил он.

В качестве других угроз для немецких танков на Украине он назвал мины и российские танки.

Ранее глава Министерства обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что поставки Украине до 80 танков Leopard 1 начнутся в середине года.