РБК: Израиль возобновит экстренную репатриацию из России в случае роста числа репатриантов

Израиль сократил работу центров экстренной репатриации, действовавших для россиян, украинцев и белорусов, но они могут возобновить работу при увеличении количества репатриантов, сообщает РБК со ссылкой на Министерство алии и интеграции Израиля.

«При необходимости министерство готово вновь рассмотреть вопрос о расширении работы центров, если снова усилится волна репатриации», — говорится в сообщении.

Закрытие данных центров объяснили тем, что за последний год прибыло много репатриантов и уже прибывшим необходимо уделять больше внимания.

Также в ведомстве отметили, что число имеющих право на репатриацию и прибывающих в Израиль без визы резко снизилось.

27 декабря 2022 года еврейское агентство сообщило, что в 2022 году в Израиль переехали 70 тыс. репатриантов — это рекордное число за 23 года.