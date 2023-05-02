РБК: Израиль возобновит экстренную репатриацию из России в случае роста числа репатриантов
«При необходимости министерство готово вновь рассмотреть вопрос о расширении работы центров, если снова усилится волна репатриации», — говорится в сообщении.
Закрытие данных центров объяснили тем, что за последний год прибыло много репатриантов и уже прибывшим необходимо уделять больше внимания.
Также в ведомстве отметили, что число имеющих право на репатриацию и прибывающих в Израиль без визы резко снизилось.
27 декабря 2022 года еврейское агентство сообщило, что в 2022 году в Израиль переехали 70 тыс. репатриантов — это рекордное число за 23 года.