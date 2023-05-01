Постпред Швейцарии при ООН: СБ ООН может в мае провести заседание по ситуации на Украине

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Совбез ООН может провести в мае заседание для обсуждения гуманитарной ситуации на Украине.
Постпред Швейцарии при ООН: СБ ООН может в мае провести заседание по ситуации на Украине
  • РИА Новости

Об этом заявила на пресс-конференции постпред Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль.

Она уточнила, что в настоящий момент заседаний по ситуации на Украине нет в повестке.

Между тем, по словам Берисвиль, «ряд кураторов», занимающихся украинской тематикой в СБ ООН, «дали понять, что они могут попросить проведение заседаний».

«И если они запросят заседание, то мы намерены внести его в повестку», — цитирует её РИА Новости.

Ранее советник постоянного представительства России при всемирной организации Дина Гильмутдинова отметила, что любые идеи, связанные с ущемлением права вето России в СБ ООН, неприемлемы

По словам дипломата, Совбез ООН стимулирует его членов искать более сбалансированные решения.

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