Постпред Швейцарии при ООН: СБ ООН может в мае провести заседание по ситуации на Украине
- РИА Новости
Об этом заявила на пресс-конференции постпред Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль.
Она уточнила, что в настоящий момент заседаний по ситуации на Украине нет в повестке.
Между тем, по словам Берисвиль, «ряд кураторов», занимающихся украинской тематикой в СБ ООН, «дали понять, что они могут попросить проведение заседаний».
«И если они запросят заседание, то мы намерены внести его в повестку», — цитирует её РИА Новости.
Ранее советник постоянного представительства России при всемирной организации Дина Гильмутдинова отметила, что любые идеи, связанные с ущемлением права вето России в СБ ООН, неприемлемы.
По словам дипломата, Совбез ООН стимулирует его членов искать более сбалансированные решения.