В ходе беспорядков во Франции пострадали 108 полицейских и жандармов

Во Франции в ходе беспорядков 1 мая пострадали 108 полицейских и жандармов.

Об этом пишет Le Figaro со ссылкой на главу МВД Франции Жеральда Дарманена.

По последним данным, по всей стране задержано более 290 демонстрантов, в том числе 90 в Париже.

Ранее ведущие профсоюзы Франции призвали сделать 1 мая днём «беспрецедентной народной акции против реформы пенсий и за социальную справедливость».

По данным французской профсоюзной организации «Всеобщая конфедерация труда», число участников демонстраций составляет 2,3 млн.