Сыновья наркобарона Коротышки обвиняются в контрабанде фентанила в США

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Сыновья наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры по прозвищу Эль Чапо (Коротышка) обвиняются в контрабанде фентанила в США.

Об этом сообщает Associated Press.

Согласно обвинительному заключению мексиканской прокуратуры, сыновья Коротышки создали крупную сеть лабораторий, занимающуюся производством дешёвого наркотика, который затем контрабандой ввозили в США.

По словам прокуроров, фентанил настолько дёшев в производстве, что картель получает огромную прибыль, даже продавая препарат оптом по 50 центов за таблетку.

Отмечается, что в период с августа 2021 по август 2022 года более 107 000 американцев умерли от передозировки наркотиков.

В январе 2016 года власти Мексики провели спецоперацию по поимке наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры по прозвищу Эль Чапо (Коротышка). В ходе перестрелки погибли шесть человек, в том числе один морской пехотинец. Преступник был отправлен в тюрьму Альтиплано, из которой он совершил побег в июле 2015 года.

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