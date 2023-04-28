Сербский журналист Вучелич раскритиковал разосланный Киевом документ с терминами об СВО

Главный редактор сербской газеты «Вечерние новости» и владелец политического издания «Печат» Милорад Вучелич раскритиковал в беседе с RT на Балканах разосланную украинским посольством в сербские СМИ таблицу с терминологией о российской специальной военной операции.

Как стало известно, МИД Украины через украинское посольство в Белграде разослал сербским СМИ таблицу с «правильной», по мнению Киева, терминологией касательно специальной военной операциии России.

Милорад Вучелич в беседе с RT на Балканах назвал это беспрецедентным документом. При этом Вучелич считает, что данная таблица важна тем, что содержит новый понятийный аппарат и определённый новый язык медиа.

«Это как раз то, что мы когда-то себе рисовали в воображении, пытаясь понять как может выглядеть новояз в оруэлловском видении», — сказал он.

По его словам, «с другой стороны, это ясный знак, о каком режиме идёт речь».

«Ведь это его истинное лицо — манера говорить, способ введения понятий, всё ясно говорит о нацистском лице Украины Владимира Зеленского. Вы знаете, что исторически, через ряд литературных и научных трудов и через отношение к СМИ лучше всего проявляется природа режима. И когда он прикрывается чем-либо, это видно», — отметил Вучелич.

Также он заявил, что кодификация речи, языка на Западе используется уже больше года.

«Этот перечень понятий используется в западных мейнстримных СМИ и шире. Это новое и совсем ясное выражение русофобии, клинического диагноза, который больше не скрывается, но стал желательным отношением к России и русскому народу», — добавил Вучелич.

По его словам, удивительно то, что «западные демократии, которые клянутся в объективности и свободе слова, ведут себя как под копирку в соответствии с центрами пропаганды, которых не было со времён Второй мировой и нацистской Германии».