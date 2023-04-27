АТОР: представитель Хорватии заявил, что страна будет оформлять визы туристам из России
- РИА Новости
На сайте VFS Global ранее появилось сообщение, в котором говорится, что с 1 мая хорватское посольство «приостанавливает приём заявлений по цели поездки «Туризм».
Ассоциация туроператоров (АТОР) после этого пояснила, что информация визового центра «не совсем верно отражает ситуацию».
«Никаких директив о приостановке визового процесса в России со стороны МИД Республики Хорватия или посольства Хорватии в России не поступало. Речи о полной остановке приёма документов под туристические цели нет. Тем более накануне старта летнего сезона... Мы разбираемся в ситуации. Все соответствующие ведомства в курсе», — пояснил Ружичка в разговоре с «Вестником АТОР».
Ранее Албания отменила безвизовый режим для россиян, который ранее действовал в летний период (с 1 мая по 30 сентября).