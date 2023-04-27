АТОР: представитель Хорватии заявил, что страна будет оформлять визы туристам из России

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Посольство Хорватии в Москве с 1 мая приостанавливает приём заявлений на туристические визы, сообщил визовый центр VFS Global. Вместе с этим директор российского представительства Хорватии по туризму Райко Ружичка отметил, что речи о полной остановке приёма документов под туристические цели нет, Загреб выдавал и продолжит оформлять российским туристам визы уже как страна, входящая в Шенгенскую зону.
АТОР: представитель Хорватии заявил, что страна будет оформлять визы туристам из России
  • РИА Новости

На сайте VFS Global ранее появилось сообщение, в котором говорится, что с 1 мая хорватское посольство «приостанавливает приём заявлений по цели поездки «Туризм».

Ассоциация туроператоров (АТОР) после этого пояснила, что информация визового центра «не совсем верно отражает ситуацию».

«Никаких директив о приостановке визового процесса в России со стороны МИД Республики Хорватия или посольства Хорватии в России не поступало. Речи о полной остановке приёма документов под туристические цели нет. Тем более накануне старта летнего сезона... Мы разбираемся в ситуации. Все соответствующие ведомства в курсе», — пояснил Ружичка в разговоре с «Вестником АТОР».

Ранее Албания отменила безвизовый режим для россиян, который ранее действовал в летний период (с 1 мая по 30 сентября).

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