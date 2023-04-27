Начальника Генштаба ВС Венгрии Русин-Сенди освободили от должности

Начальника Генерального штаба Вооружённых сил Венгрии генерал-лейтенанта Ромулуса Русин-Сенди освободили от занимаемой должности.

По данным Минобороны Венгрии, указ был подписан президентом страны Каталин Новак.

Отмечается, что соответствующее решение было принято по предложению главы Минобороны Венгрии Криштофа Салай-Бобровницки.

На пост начальника Генштаба предложена кандидатура генерал-лейтенанта Габора Бёрёнди, который возглавлял военное представительство Венгрии при НАТО и ЕС.

Ранее министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки объяснил кадровые перемены в военном ведомстве страны тем, что они давно назрели, а Будапешт старается добиться меритократии в армейских структурах.