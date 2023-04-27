Песков: Путин и Эрдоган проведут разговор перед церемонией завоза топлива на «Аккую»
- РИА Новости
Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Мы ожидаем... телефонного разговора Путина и Эрдогана, после которого будет совместное с президентом Турции Эрдоганом участие в церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 АЭС «Аккую», — заявил Песков.
Он уточнил, что мероприятие пройдёт в режиме видеоконференции.
Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмёз сообщил, что глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси намерен принять участие в церемонии загрузки ядерного топлива на АЭС «Аккую», которая состоится 27 апреля.