Песков: Путин и Эрдоган проведут разговор перед церемонией завоза топлива на «Аккую»

Российский президент Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган перед церемонией по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 АЭС «Аккую» проведут телефонный разговор.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Мы ожидаем... телефонного разговора Путина и Эрдогана, после которого будет совместное с президентом Турции Эрдоганом участие в церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 АЭС «Аккую», — заявил Песков.

Он уточнил, что мероприятие пройдёт в режиме видеоконференции.

Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмёз сообщил, что глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси намерен принять участие в церемонии загрузки ядерного топлива на АЭС «Аккую», которая состоится 27 апреля.