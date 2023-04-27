В возрасте 102 лет умер старейший из осуждённых нацистов Йозеф Шютц

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Бывший охранник нацистского концлагеря Заксенхаузен Йозеф Шютц умер в возрасте 102 лет. Он был осуждён, но так и не успел попасть в тюрьму.
В возрасте 102 лет умер старейший из осуждённых нацистов Йозеф Шютц
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Как сообщает Der Spiegel, нацистский преступник скончался в ожидании апелляции.

Уточняется, что в 2022 году его приговорили к пяти годам тюрьмы за соучастие в убийстве более 3,5 тыс. заключённых в концлагере Заксенхаузен. 

Там он был охранником, хотя отрицал этот факт и заявлял, что работал на ферме. Но многочисленные документы с личными данными обвиняемого говорили об обратном. 

Ранее в США умер последний из обвинителей Нюрнбергского трибунала.

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