В возрасте 102 лет умер старейший из осуждённых нацистов Йозеф Шютц

Бывший охранник нацистского концлагеря Заксенхаузен Йозеф Шютц умер в возрасте 102 лет. Он был осуждён, но так и не успел попасть в тюрьму.

Как сообщает Der Spiegel, нацистский преступник скончался в ожидании апелляции.

Уточняется, что в 2022 году его приговорили к пяти годам тюрьмы за соучастие в убийстве более 3,5 тыс. заключённых в концлагере Заксенхаузен.

Там он был охранником, хотя отрицал этот факт и заявлял, что работал на ферме. Но многочисленные документы с личными данными обвиняемого говорили об обратном.

Ранее в США умер последний из обвинителей Нюрнбергского трибунала.