Песков назвал решение Байдена баллотироваться на второй срок делом американцев

Решение президента США Джо Байдена баллотироваться на второй срок является делом американцев, в Кремле об этом не задумываются. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Не нам об этом задумываться. Об этом задумываться избирателям США. Это скорее их вопрос, и именно они должны ситуацию анализировать, делать прогнозы и так далее», — сказал он на брифинге с журналистами.

Ранее Байден официально объявил, что будет выдвигаться на второй срок на выборах президента США в 2024 году.

Кроме того, действующий вице-президент Соединённых Штатов Камала Харрис объявила о выдвижении своей кандидатуры на этот же пост в 2024 году.