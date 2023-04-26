Песков назвал решение Байдена баллотироваться на второй срок делом американцев
- РИА Новости
«Не нам об этом задумываться. Об этом задумываться избирателям США. Это скорее их вопрос, и именно они должны ситуацию анализировать, делать прогнозы и так далее», — сказал он на брифинге с журналистами.
Ранее Байден официально объявил, что будет выдвигаться на второй срок на выборах президента США в 2024 году.
Кроме того, действующий вице-президент Соединённых Штатов Камала Харрис объявила о выдвижении своей кандидатуры на этот же пост в 2024 году.