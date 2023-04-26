Песков назвал решение Байдена баллотироваться на второй срок делом американцев

Короткая ссылка
Решение президента США Джо Байдена баллотироваться на второй срок является делом американцев, в Кремле об этом не задумываются. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков назвал решение Байдена баллотироваться на второй срок делом американцев
  • РИА Новости

«Не нам об этом задумываться. Об этом задумываться избирателям США. Это скорее их вопрос, и именно они должны ситуацию анализировать, делать прогнозы и так далее», — сказал он на брифинге с журналистами.

Ранее Байден официально объявил, что будет выдвигаться на второй срок на выборах президента США в 2024 году.

Кроме того, действующий вице-президент Соединённых Штатов Камала Харрис объявила о выдвижении своей кандидатуры на этот же пост в 2024 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить