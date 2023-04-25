ЕС введёт усиленный контроль над 19 онлайн-площадками из соображений безопасности
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В перечне указаны AliExpress, Amazon Store, App Store, Bing, Booking, Google, Facebook*, Twitter и другие площадки.
Как отметил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, дополнительные обязательства для технологических компаний вступят в силу с 25 августа.
* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.