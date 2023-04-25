ЕС введёт усиленный контроль над 19 онлайн-площадками из соображений безопасности

Евросоюз введёт усиленный контроль над работой 19 онлайн-платформ, их список опубликован на сайте Еврокомиссии. Речь идёт о платформах, которыми ежемесячно пользуются по меньшей мере 45 млн человек. Указанные площадки должны будут привести свою деятельность в соответствие с законами о цифровых услугах и о цифровых рынках, которые призваны «создать более безопасное цифровое пространство».

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