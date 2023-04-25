Американист Васильев: задача демократов — не допустить Трампа на второй срок

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН доктор экономических наук Владимир Васильев в разговоре с RT прокомментировал заявление американского лидера Джо Байдена о том, что он будет выдвигаться на второй срок на выборах президента США в 2024 году.

«Демократы считают, что та коалиция, которая была создана в 2020 году, будет воспроизведена и в 2024 году. Эта коалиция базируется не сколько на привлекательности американского лидера Джо Байдена, сколько на оппозиции к экс-президенту Дональду Трампу. На сегодняшний день Трамп считается бесспорным фаворитом от Республиканской партии», — пояснил эксперт.

По словам специалиста, Трамп явно будет бороться с «глубинным государством» и будет более бескомпромиссным в своей борьбе с демократами.

Поэтому, как отметил Васильев, их задача — не допустить Трампа на второй срок будет являться большим объединяющим фактором для демократов, нежели слабеющий Байден.

Но, как добавил американист, состояние экономики страны может привести к тому, что кандидат от правящей партии проиграет выборы.

«Состояние экономики может стать решающим фактором, всё зависит от того, каким будет экономический кризис», — рассказал он.

При этом основная борьба в Демократической партии развернётся за пост вице-президента, спрогнозировал собеседник RT.

«Демократы могут считать, что Байден должен просто взять Белый дом, а потом он, может, и не будет руководить страной, а вот вице-президент и будет руководить Америкой. Этот расклад, который лежит на поверхности, наверное, он и будет предопределять либеральное отношение к Байдену», — подчеркнул политолог.

Он напомнил, что уязвимые стороны есть и у Трампа, которые облегчают задачу недопущения его на второй срок.

Ранее Байден заявил, что будет выдвигаться на пост президента США в 2024 году.