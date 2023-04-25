Медведев допустил, что Илон Маск мог бы выиграть выборы президента США

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что победу на выборах президента США может одержать человек с большим авторитетом, например такой, как предприниматель и владелец соцсети Twitter Илон Маск.

«Сейчас очень много говорят про того же самого Илона Маска — как о новом лице новых Соединённых Штатов. В ходе выборов президента США победу может одержать человек, который имеет авторитет куда больший, чем у того же Трампа и тем более Байдена. Тот же самый этот легендарный Илон», — сказал Медведев.

Как пишет РИА Новости, об этом он заявил, выступая на просветительском марафоне «Знание».

Ранее Илон Маск сказал, что США необходим нормальный, здравомыслящий президент.

При этом он отметил, что голосовал за Джо Байдена на прошлых выборах.

19 апреля Роберт Кеннеди — младший, который является племянником 35-го американского лидера Джона Кеннеди, объявил о решении участвовать в президентских выборах в США в 2024 году.

Свои заявки также подали экс-постпред США при ООН Никки Хейли, бывший губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон, предприниматель Вивек Рамасвами, экс-президент Дональд Трамп.