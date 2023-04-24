Генсек ООН призвал выполнять обе части зерновой сделки
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«Черноморская зерновая инициатива и меморандум о взаимопонимании по содействию экспорту российского продовольствия и удобрений являются убедительными примерами важности многостороннего сотрудничества, которому содействует ООН», — приводит РИА Новости его слова.
Гутерреш добавил, что эти инициативы обеспечивают большую безопасность и процветание для всех.
«Я призываю к их дальнейшему исполнению», — подытожил генсек.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что Россия готовит две партии удобрений для поставки в Кению и Нигерию.