Генсек ООН призвал выполнять обе части зерновой сделки

Страны, помимо черноморской зерновой инициативы, должны выполнять также меморандум о содействии экспорту продовольствия и удобрений из России. Об этом заявил Генсек ООН Антониу Гутерреш.

«Черноморская зерновая инициатива и меморандум о взаимопонимании по содействию экспорту российского продовольствия и удобрений являются убедительными примерами важности многостороннего сотрудничества, которому содействует ООН», — приводит РИА Новости его слова.

Гутерреш добавил, что эти инициативы обеспечивают большую безопасность и процветание для всех.

«Я призываю к их дальнейшему исполнению», — подытожил генсек.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что Россия готовит две партии удобрений для поставки в Кению и Нигерию.