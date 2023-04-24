Пять человек пострадали в результате наезда автомобиля в Иерусалиме
- AP
- © Ohad Zwigenberg
Как пишет Haaretz со ссылкой на полицию, это была преднамеренная атака.
Водитель автомобиля был застрелен.
7 апреля автомобиль также протаранил группу людей на набережной Тель-Авива недалеко от Яффо, водитель был нейтрализован.
Служба скорой помощи Израиля в соцсетях сообщила, что все пострадавшие в результате наезда являются туристами. МИД страны назвал нападение терактом.
В результате наезда погиб 36-летний гражданин Италии.