Китай анонсировал возвращение панды-посланца дружбы из США

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Государственное управление лесного и степного хозяйства КНР сообщило, что заберёт большую панду Я Я, которая была посланником дружбы, из США.

«Самка большой панды Я Я, прожившая в Соединённых Штатах два десятилетия, вернётся в Китай в течение ближайших нескольких дней», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Уточняется, что по соглашению сторон животное «посадят на самолёт, направляющийся в Шанхай».

Пнада родилась в Пекине в 2000 году и прибыла в Мемфис в апреле 2003 года в качестве посланника дружбы вместе с сородичем Лэ Лэ.

В 2017 году Смитсоновский зоопарк отправил панду по кличке Бао Бао из США на историческую родину — в Китай. Во время 16-часового перелёта её сопровождали двое «хранителей». 

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