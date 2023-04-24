Китай анонсировал возвращение панды-посланца дружбы из США

Государственное управление лесного и степного хозяйства КНР сообщило, что заберёт большую панду Я Я, которая была посланником дружбы, из США.

«Самка большой панды Я Я, прожившая в Соединённых Штатах два десятилетия, вернётся в Китай в течение ближайших нескольких дней», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Уточняется, что по соглашению сторон животное «посадят на самолёт, направляющийся в Шанхай».

Пнада родилась в Пекине в 2000 году и прибыла в Мемфис в апреле 2003 года в качестве посланника дружбы вместе с сородичем Лэ Лэ.

В 2017 году Смитсоновский зоопарк отправил панду по кличке Бао Бао из США на историческую родину — в Китай. Во время 16-часового перелёта её сопровождали двое «хранителей».