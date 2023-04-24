Китай анонсировал возвращение панды-посланца дружбы из США
«Самка большой панды Я Я, прожившая в Соединённых Штатах два десятилетия, вернётся в Китай в течение ближайших нескольких дней», — приводит сообщение ведомства ТАСС.
Уточняется, что по соглашению сторон животное «посадят на самолёт, направляющийся в Шанхай».
Пнада родилась в Пекине в 2000 году и прибыла в Мемфис в апреле 2003 года в качестве посланника дружбы вместе с сородичем Лэ Лэ.
В 2017 году Смитсоновский зоопарк отправил панду по кличке Бао Бао из США на историческую родину — в Китай. Во время 16-часового перелёта её сопровождали двое «хранителей».