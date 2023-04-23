Тысячи человек вышли на антивоенную акцию в Софии

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В 32 городах Болгарии прошла акция протеста против участия страны в военных конфликтах. Самая большая демонстрация состоялась в Софии.
Тысячи человек вышли на антивоенную акцию в Софии
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Как сообщает ТАСС, на акцию под лозунгом «Болгария — зона мира» в Софии, по данным организаторов, пришли порядка 12 тыс. человек. Полиция заявила о 5 тыс. манифестантов.

Участники акции настаивали, чтобы Болгария не принимала участия в военных конфликтах, и призывали власти страны отказаться от поставок оружия Украине. Также они настаивали на суверенитете Болгарии и закрытии военных баз НАТО.

Ранее в Гётеборге на акцию против вступления Швеции в НАТО вышли несколько тысяч человек.

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