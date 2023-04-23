Власти Италии намерены вывезти из Судана около 200 гражданских лиц
- Gettyimages.ru
«Должны быть эвакуированы около 140 итальянцев, они должны собраться в посольстве, которое продолжает работу в полном объёме. В операциях по эвакуации будут участвовать военные», — цитирует его ТАСС.
Он добавил, что Италия поможет в эвакуации швейцарцев, сотрудников апостольской нунциатуры и около 20 европейских граждан.
«Всего наши военные должны эвакуировать около 200 гражданских лиц», — отметил министр.
Ранее сообщалось, что Канада приостановила работу посольства страны в Судане на фоне эскалации.
23 апреля сообщалось, что американские ВС по приказу президента Джо Байдена эвакуировали госслужащих США с территории Судана.