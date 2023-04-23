Times: вернувшийся из лагеря джихадистов британский шпион убил своего ребёнка
- AP
Как отмечает газета, в докладе содержалось предупреждение о том, что по эмоциональной нестабильности мужчина «набрал максимально возможное количество баллов».
Шпион был отправлен начальством в Вазиристан — горный регион Пакистана у границ Афганистана.
Как утверждается, сотрудник, которому тогда было около 20 лет, предварительно прошёл проверку на предмет его пригодности для работы за границей, однако в докладе отмечалась его нестабильность.
В документе также сообщается, что мужчина во время выполнения задач подвергался риску серьёзного шока, а в детстве он стал жертвой сексуального насилия и имел судимость.
Во время пребывания в лагере джихадистов ему пришлось мыть и хоронить тела талибов*, говорится в статье. Он также стал свидетелем обезглавливания целой семьи, обвинённой в шпионаже в пользу США, отмечает автор.
* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.