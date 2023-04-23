Times: вернувшийся из лагеря джихадистов британский шпион убил своего ребёнка

Короткая ссылка
Разведчик британской спецслужбы MI6, вернувшийся из лагеря джихадистов с психическими травмами, убил собственного ребёнка, пишет The Times со ссылкой на отчёт разведывательного ведомства.
Times: вернувшийся из лагеря джихадистов британский шпион убил своего ребёнка
  • AP

Как отмечает газета, в докладе содержалось предупреждение о том, что по эмоциональной нестабильности мужчина «набрал максимально возможное количество баллов».

Шпион был отправлен начальством в Вазиристан — горный регион Пакистана у границ Афганистана.

Как утверждается, сотрудник, которому тогда было около 20 лет, предварительно прошёл проверку на предмет его пригодности для работы за границей, однако в докладе отмечалась его нестабильность.

В документе также сообщается, что мужчина во время выполнения задач подвергался риску серьёзного шока, а в детстве он стал жертвой сексуального насилия и имел судимость.

Во время пребывания в лагере джихадистов ему пришлось мыть и хоронить тела талибов*, говорится в статье. Он также стал свидетелем обезглавливания целой семьи, обвинённой в шпионаже в пользу США, отмечает автор.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить