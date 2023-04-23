Прибалтийские республики и Украина возмутились словами китайского дипломата о Крыме

Короткая ссылка
Прибалтийские республики и Украина возмутились словами посла Китая во Франции Лю Шайе о том, что Крым всегда принадлежал России, а статус постсоветских стран в международном праве неясен.
Прибалтийские республики и Украина возмутились словами китайского дипломата о Крыме
  • РИА Новости

Так, посол Украины во Франции Вадим Омельченко обвинил китайского дипломата в незнании географии, пишет РБК.

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич тоже пожаловался на Лю Шайе, отметив, что его слова «неприемлемы».

В МИД Эстонии сочли позицию китайского посла непонятной и отметили, что его заявления «прискорбны».

Литовский министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис напомнил, что прибалтийские страны не доверяют Китаю по вопросу урегулирования ситуации на Украине.

МИД трёх республик также договорились вызвать китайских дипломатов для объяснений.

Как пишет Le Monde, власти Франции тоже выразили беспокойство после высказываний посла Китая.

По данным газеты, в эфире LCI посол отметил, что международное соглашение не конкретизирует статус стран бывшего СССР как суверенных, а полуостров Крым изначально принадлежал России, но в советское время «Никита Хрущёв отдал его Украине».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить