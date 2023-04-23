Прибалтийские республики и Украина возмутились словами китайского дипломата о Крыме

Прибалтийские республики и Украина возмутились словами посла Китая во Франции Лю Шайе о том, что Крым всегда принадлежал России, а статус постсоветских стран в международном праве неясен.

Так, посол Украины во Франции Вадим Омельченко обвинил китайского дипломата в незнании географии, пишет РБК.

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич тоже пожаловался на Лю Шайе, отметив, что его слова «неприемлемы».

В МИД Эстонии сочли позицию китайского посла непонятной и отметили, что его заявления «прискорбны».

Литовский министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис напомнил, что прибалтийские страны не доверяют Китаю по вопросу урегулирования ситуации на Украине.

МИД трёх республик также договорились вызвать китайских дипломатов для объяснений.

Как пишет Le Monde, власти Франции тоже выразили беспокойство после высказываний посла Китая.

По данным газеты, в эфире LCI посол отметил, что международное соглашение не конкретизирует статус стран бывшего СССР как суверенных, а полуостров Крым изначально принадлежал России, но в советское время «Никита Хрущёв отдал его Украине».



