Байден подтвердил, что американских дипломатов эвакуировали из Судана

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Президент США Джо Байден подтвердил, что дипломатов и членов их семей эвакуировали из американского посольства США в Судане.

Об этом говорится на сайте Белого дома.

«Сегодня (в субботу. — RT) по моему приказу американские военные провели операцию по выводу сотрудников правительства США из Хартума», — говорится в заявлении.

Байден также объявил о временном прекращении работы посольства США в Судане.

Ранее стало известно, что силы быстрого реагирования (СБР) Судана скоординировали с американскими военнослужащими план эвакуации дипломатов и членов их семей из посольства США в Хартуме.

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