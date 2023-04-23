Пенс: все кандидаты-республиканцы на президентские выборы США должны заявиться до июня
Об этом политик сказал в интервью телеканалу CBS.
«Каждому, кто всерьёз намерен добиваться республиканского номинирования, необходимо попасть в состязание до июня», — подчеркнул он.
При этом Пенс не стал комментировать возможность своего участия в выборах.
19 апреля Роберт Кеннеди — младший, который является племянником 35-го американского лидера Джона Кеннеди, объявил о решении участвовать в президентских выборах в США в 2024 году.