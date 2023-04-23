Пенс: все кандидаты-республиканцы на президентские выборы США должны заявиться до июня

Короткая ссылка
Бывший американский вице-президент Майк Пенс выразил мнение, что любой кандидат на участие в президентских выборах США от Республиканской партии должен заявить о намерениях баллотироваться до июня текущего года.

Об этом политик сказал в интервью телеканалу CBS.

«Каждому, кто всерьёз намерен добиваться республиканского номинирования, необходимо попасть в состязание до июня», — подчеркнул он.

При этом Пенс не стал комментировать возможность своего участия в выборах.

19 апреля Роберт Кеннеди — младший, который является племянником 35-го американского лидера Джона Кеннеди, объявил о решении участвовать в президентских выборах в США в 2024 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить