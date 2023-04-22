Делегация США посетит конференцию по урегулированию политического кризиса в Венесуэле

Делегация США посетит международную конференцию для поиска путей урегулирования политического кризиса в Венесуэле, которую организуют власти Колумбии.

Группу американцев возглавит первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер.

«Файнер отправится в Колумбию 25 апреля, где возглавит делегацию США на международной конференции по Венесуэле. Его будут сопровождать специальный советник президента по Северной и Южной Америке Крис Додд и старший директор по делам Западного полушария в СНБ Хуан Гонсалес», — сказала руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон.

Как пишет ТАСС, ранее Колумбия объявила о созыве международной конференции для поиска путей урегулирования кризиса в Венесуэле.

В работе форума примут участие представители международных организаций и 15 государств.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поддержал проведение международной встречи, отмечает агентство.