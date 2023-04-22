Карчаа: США желают омрачить торжественную церемонию на АЭС «Аккую» в Турции

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США хотят омрачить предстоящую торжественную церемонию завоза ядерного топлива на площадку строящейся с участием России в Турции АЭС «Аккую», считает советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.
Карчаа: США желают омрачить торжественную церемонию на АЭС «Аккую» в Турции
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Такое мнение он выразил в эфире телеканала «Россия 24».

«Есть ещё один момент — он крайне важный, мы его ждём 27 апреля в Турции, когда будет доставлено ядерное топливо... Кому-то в том числе хочется омрачить это событие и поиграть у нас на нервах», — сказал Карчаа.

Он напомнил, что Россия — очень крупный игрок на мировом рынке строительства АЭС, и заявления США об их «технологиях» на Запорожской АЭС — это американские методы выжимания с рынка посредством «хамских, нахрапистых действий», приводит его слова РИА Новости.

Как ранее сообщил CNN, Минэнерго США предупредило «Росатом» о том, что на Запорожской АЭС есть техническая информация, которая подлежит экспортному контролю Вашингтона, а неавторизованный доступ к данным технологиям является нарушением законов США.

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