В Южно-Китайском море нашли потопленное более 80 лет назад судно с телами 1060 пленных
- AFP
- © Handout / Australian War Memorial
Об этом сообщил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.
«Наконец-то было найдено место захоронения погибших душ (судна. — RT) Montevideo Maru. Среди 1060 пленных на борту были 850 австралийских военнослужащих — их жизни оборвались», — написал Альбанезе в Twitter.
Ранее в Дрездене обнаружили неразорвавшуюся американскую бомбу времён Второй мировой войны.
В январе в германском Фрайбурге эвакуировали 4 тыс. человек из-за бомбы времён Второй мировой войны.