В Южно-Китайском море нашли потопленное более 80 лет назад судно с телами 1060 пленных

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Японское судно Montevideo Maru времён Второй мировой войны, потопленное американским флотом, было обнаружено в Южно-Китайском море.
В Южно-Китайском море нашли потопленное более 80 лет назад судно с телами 1060 пленных
  • AFP
  • © Handout / Australian War Memorial

Об этом сообщил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.

«Наконец-то было найдено место захоронения погибших душ (судна. — RT) Montevideo Maru. Среди 1060 пленных на борту были 850 австралийских военнослужащих — их жизни оборвались», — написал Альбанезе в Twitter.

Ранее в Дрездене обнаружили неразорвавшуюся американскую бомбу времён Второй мировой войны.

В январе в германском Фрайбурге эвакуировали 4 тыс. человек из-за бомбы времён Второй мировой войны.

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