В Италии политические активисты начали сбор подписей против поставок оружия на Украину

В Италии политические активисты инициировали проведение общенародного референдума против поставок оружия на Украину, пишет газета Il Fatto Quotidiano, сбор подписей уже начался.

Деятель культуры Мони Овадия является одним из сторонников референдума, такое голосование он считает полезным и эффективным инструментом.

По мнению общественников, отправка украинской армии оружия противоречит Конституции.

Главными инициаторами кампании выступают два комитета: «Отказ от войны» и «Будущие поколения». Также к ним присоединилась бывший мэр Рима Вирджиния Раджи.

«Мы больше не можем терпеть бойню под завесой лживой пропаганды», — пишет издание со ссылкой на инициаторов референдума.

Президент Италии Серджо Маттарелла при этом заявил, что Рим намерен оказывать военную, финансовую и гуманитарную помощь Украине столько, сколько потребуется.