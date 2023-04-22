В Италии политические активисты начали сбор подписей против поставок оружия на Украину
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Деятель культуры Мони Овадия является одним из сторонников референдума, такое голосование он считает полезным и эффективным инструментом.
По мнению общественников, отправка украинской армии оружия противоречит Конституции.
Главными инициаторами кампании выступают два комитета: «Отказ от войны» и «Будущие поколения». Также к ним присоединилась бывший мэр Рима Вирджиния Раджи.
«Мы больше не можем терпеть бойню под завесой лживой пропаганды», — пишет издание со ссылкой на инициаторов референдума.
Президент Италии Серджо Маттарелла при этом заявил, что Рим намерен оказывать военную, финансовую и гуманитарную помощь Украине столько, сколько потребуется.