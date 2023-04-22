Трамп намерен лишить КНР статуса наибольшего благоприятствования в торговле в случае победы

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что намерен лишить Китай статуса наибольшего благоприятствования во взаимной торговле в случае своей победы на президентских выборах 2024 года.

Об этом, как пишет РИА Новости, Трамп сказал в ходе выступления перед сторонниками Республиканской партии во Флориде.

«Когда я вновь стану президентом, я лишу Китай статуса наибольшего благоприятствования в торговле», — подчеркнул бывший президент.

Он также пообещал достичь полной независимости США от Китая.

Как сообщила Financial Times, Китай начинает «хирургическое» возмездие против иностранных компаний в ответ на технологическую блокаду под руководством США.