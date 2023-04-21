Вице-премьер Британии Рааб подал в отставку после расследования его поведения

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Британский вице-премьер Доминик Рааб подал в отставку после проведения расследования обвинений в неподобающем поведении против него.
Вице-премьер Британии Рааб подал в отставку после расследования его поведения
  • AP

«Я пишу, чтобы подать в отставку из правительства после получения отчёта, появившегося в результате расследования Адама Толлея. Я призвал к расследованию и обязался уйти в отставку, если выяснится о травле. Уверен, что важно сдержать слово», — сказал он в заявлении, опубликованном в Twitter.

Как отмечает Sky News, жалобы в адрес Рааба появились ещё в ноябре прошлого года, когда бывшие сотрудники чиновника заявили, что он «создал культуру страха» в своём отделе.

Сам Рааб отвергал такие обвинения, после чего сам же запросил провести расследование по данному поводу.

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