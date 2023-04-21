Радиоведущий Ларри Элдер заявил об участии в выборах президента США в 2024 году

Ведущий ток-шоу на радио и бывший кандидат в губернаторы Калифорнии Ларри Элдер заявил об участии в выборах президента США в 2024 году. Он представляет Республиканскую партию.

Legion-Media