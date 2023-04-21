Радиоведущий Ларри Элдер заявил об участии в выборах президента США в 2024 году

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Ведущий ток-шоу на радио и бывший кандидат в губернаторы Калифорнии Ларри Элдер заявил об участии в выборах президента США в 2024 году. Он представляет Республиканскую партию.
Радиоведущий Ларри Элдер заявил об участии в выборах президента США в 2024 году
  • Legion-Media

Об этом пишет Fox News.

Отмечается, что на данный момент ведущим претендентом на пост президента от республиканцев является Дональд Трамп.

Свои заявки также подали экс-постпред США при ООН Никки Хейли, бывший губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон и предприниматель Вивек Рамасвами.

19 апреля Роберт Кеннеди — младший, который является племянником 35-го американского лидера Джона Кеннеди, объявил о решении участвовать в президентских выборах в США в 2024 году.

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