Радиоведущий Ларри Элдер заявил об участии в выборах президента США в 2024 году
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Об этом пишет Fox News.
Отмечается, что на данный момент ведущим претендентом на пост президента от республиканцев является Дональд Трамп.
Свои заявки также подали экс-постпред США при ООН Никки Хейли, бывший губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон и предприниматель Вивек Рамасвами.
19 апреля Роберт Кеннеди — младший, который является племянником 35-го американского лидера Джона Кеннеди, объявил о решении участвовать в президентских выборах в США в 2024 году.