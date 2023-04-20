Премьер Кубы примет участие в ПМЭФ-2023

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Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус примет участие в Петербургском международном экономическом форуме в 2023 году.
Премьер Кубы примет участие в ПМЭФ-2023
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, прибывший на Кубу.

«Затем он же (премьер Кубы. — RT) направится в Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме», — цитирует Лаврова РИА Новости.

Вовлечённость кубинских друзей в эти мероприятия поможет открыть новые перспективы и направления торгово-экономического взаимодействия, подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин ранее пригласил бразильского лидера Луиса Инасиу Лулу да Силву приехать на Петербургский международный экономический форум.

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