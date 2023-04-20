В Минобороны России заявили, что представители генштабов стран ОДКБ провели переговоры
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«В ходе заседания состоялся обмен мнениями о военно-политической обстановке в регионах коллективной безопасности и были обсуждены актуальные вопросы развития и совершенствования военного сотрудничества ОДКБ», — приводит ТАСС заявление.
Ранее стало известно, что министр обороны России Сергей Шойгу провёл встречу с генеральным секретарём ОДКБ Имангали Тасмагамбетовым.