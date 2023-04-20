В НАТО подтвердили данные о поездке Столтенберга на Украину

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Представитель Североатлантического альянса подтвердил информацию о том, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг находится на Украине с необъявленным визитом.
В НАТО подтвердили данные о поездке Столтенберга на Украину
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Heikki Saukkomaa

«Генсек НАТО Йенс Столтенберг находится на Украине. В ближайшее время мы опубликуем дополнительную информацию», — сообщил собеседник агентству РИА Новости.

Ранее СМИ писали, что Столтенберг приехал в Киев.

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