В НАТО подтвердили данные о поездке Столтенберга на Украину

Представитель Североатлантического альянса подтвердил информацию о том, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг находится на Украине с необъявленным визитом.

globallookpress.com

© IMAGO/Heikki Saukkomaa

«Генсек НАТО Йенс Столтенберг находится на Украине. В ближайшее время мы опубликуем дополнительную информацию», — сообщил собеседник агентству РИА Новости. Ранее СМИ писали, что Столтенберг приехал в Киев.