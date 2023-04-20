Почти четверть населения ФРГ составляют мигранты или их дети

Федеральное статистическое ведомство ФРГ опубликовало данные, согласно которым более 24% населения Германии приходится на мигрантов или их детей.

Как указывает ТАСС со ссылкой на информацию ведомства, общая численность «людей с иммиграционным прошлым», куда статистики относят как непосредственно людей, переехавших на постоянное проживание в Германию, так и их прямых потомков, составляет 20,2 млн человек, что соответствует 24,3% общей численности населения республики в 2022 году.

Вместе с этим в ведомстве отмечают, что в 2022 году численность иммигрантов возросла на 6,5% (1,2 млн человек) по сравнению с годом ранее.

В январе канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что власти страны ждут квалифицированных работников, которые готовы «закатать рукава».