Почти четверть населения ФРГ составляют мигранты или их дети
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Как указывает ТАСС со ссылкой на информацию ведомства, общая численность «людей с иммиграционным прошлым», куда статистики относят как непосредственно людей, переехавших на постоянное проживание в Германию, так и их прямых потомков, составляет 20,2 млн человек, что соответствует 24,3% общей численности населения республики в 2022 году.
Вместе с этим в ведомстве отмечают, что в 2022 году численность иммигрантов возросла на 6,5% (1,2 млн человек) по сравнению с годом ранее.
В январе канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что власти страны ждут квалифицированных работников, которые готовы «закатать рукава».